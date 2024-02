Secondo grave incidente in due giorni. Donna travolta da una macchina

Altro grave incidente stradale nel centro di Altopascio, il secondo in due giorni. Ieri, intorno alle 13, una donna di 45 anni è stata investita da una vettura all’altezza dell’incrocio tra corso Cavour, viale Europa e la Romea.

Per cause in corso di accertamento, la signora, residente ad Altopascio, è stata travolta da una Suzuki Swift finendo a terra in maniera violenta. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Misericordia di Altopascio che, tra l‘altro, ha sede in via Marconi, quindi vicinissima al luogo dove si è verificato il sinistro. I sanitari si sono presi cura della persona ferita che, comunque, è rimasta cosciente, pur lamentando forti dolori.

E’ stato disposto il trasporto in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca dove sono stati eseguiti gli accertamenti del caso; la donna non è in pericolo di vita. Ad eseguire i rilievi gli agenti della Municipale di Altopascio i quali ricorreranno all’ausilio delle immagini delle telecamere della videosorveglianza per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto. In ogni caso gli “occhi elettronici“ chiariranno tutto.

Nel frattempo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cisanello Angelo Marinari, l’imprenditore di 65 anni che ha accusato un malore domenica mattina in via Roma, quando si trovava a bordo del suo furgone ed è finito contro un palo della pubblica illuminazione. Le sue condizioni sono stabili.

Massimo Stefanini