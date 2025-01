Scuole, viabilità e singole priorità. Mappa delle richieste alla Provincia

Il presidente della Provincia Marcello Pierucci ha incontrato i sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana nella sala della Giunta dell’Ente. Sul tavolo diversi temi, dalla viabilità alla situazione degli edifici scolastici delle Superiori, fino alla messa in sicurezza di ponti e frane. E’ stato un primo confronto che ha dato modo agli amministratori di passare in rassegna le questioni che riguardano il territorio e ribadire la massima collaborazione istituzionale.

Tra le diverse problematiche che sono state sollevate e che il presidente si è impegnato a risolvere in collaborazione con le autorità preposte spicca la situazione legata alla corretta manutenzione delle piante lungo le strade provinciali della Garfagnana che, in occasione di eventi meteorologici intensi, hanno spesso rappresentato un grave pericolo per gli automobilisti. La presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani e i sindaci hanno poi portato all’attenzione del presidente Pierucci le problematiche che interessano i singoli Comuni riscontrando, dall’altra parte, la massima disponibilità a confrontarsi e ad individuare nell’Unione Comuni Garfagnana il punto di coordinamento con la Provincia.

Pierucci ha dimostrato di aver recepito al meglio le istanze sollevate, nell’ottica di una condivisione di obiettivi per una strategia di indirizzo volta risolvere le criticità locali.

"Ringraziamo il presidente Pierucci - dichiara Raffaella Mariani, a nome di tutti i sindaci - e gli uffici della Provincia per averci dato la possibilità di fare un punto preciso della situazione e di valutare insieme nuove opportunità per lo sviluppo del nostro territorio". "La Provincia è la casa dei Comuni ed è giusto, oltre che doveroso, quindi, essere presenti nei territori - afferma Pierucci - perché le esigenze della Piana non sono quelle della Valle del Serchio, né quelle della Versilia. Ma il denominatore comune deve essere la condivisione degli obiettivi, l’attenzione alle problematiche che emergono, la risoluzione delle criticità e il supporto, fattivo e politico, ai progetti migliorativi e di sviluppo".

"Questi incontri - aggiunge Pierucci - sono fondamentali per avere contezza della situazione, per confrontarsi con gli amministratori locali in modo da recepirne al meglio le istanze e condividere le strategie d’indirizzo. Palazzo Ducale, al di là dei progetti propri che sono molti in particolare sull’edilizia scolastica, è anche un’istituzione al servizio delle amministrazioni locali". A febbraio seguirà un simile incontro per la Media Valle.

Dino Magistrelli