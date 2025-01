Scuola, è tempo di scegliere. Mappa degli istituti tra novità, open day e orientamento

Tempo di scelte del nuovo percorso scolastico per moltissime studedentesse e moltissimi studenti che a settembre inizieranno le scuole superiori della Lucchesia. Ecco una mappa degli open day e delle attività di orientamento dei vari istituti. Non solo. Alcune scuole approfittano anche per annunciare novità.

Partiamo con l’Isi Machiavelli, che tra l’altro da quest’anno prevede la presentazione del Liceo Made in Italy, che consente l’approfondimento dell’economia e del diritto, dedicando attenzione anche alla matematica e all’analisi degli scenari storici, artistici, geografici e culturali del nostro Paese. Gli studenti potranno così conoscere l’evoluzione dei settori produttivi propri del made in Italy, con una particolare attenzione al mondo dell’impresa. Per quanto riguarda il Civitali, il Paladini ed il liceo classico, l’open day è previsto per il 18 gennaio. Per informazioni: segreteria didattica IIS Machiavelli 0583.492741.

All’Isi Garfagnana invece, gli incontri si terranno il 19 gennaio alle ore 15. Le iscrizioni, aperte dal 21 gennaio al 10 febbraio fino alle ore 20, dovranno essere fatte online, ma, in caso di necessità, è previsto il supporto da parte della segreteria al mattino dalle 8 alle 14. Nelle giornate del 24 gennaio, 30 gennaio e 6 febbraio è previsto anche un supporto pomeridiano. A settembre, per gli iscritti, verranno proposte anche giornate di accoglienza della durata di due ore. Alla sede in via Nicola Fabrizi, la novità sarà una nuova palestra, mentre nella sede in via 20 Aprile, al liceo scientifico, verrà attuata la DADA (didattica per ambienti di apprendimento), con aule tematiche dove saranno ragazzi a spostarsi di classe in classe, in stile americano. La scuola ha due pagine social. Instagram: isi.garfagnana, Facebook: ISI Garfagnana.

Per chi ha la vena artistica invece, non mancano gli approfondimenti per il liceo artistico musicale e coreutico “Augusto Passaglia”. Le domande di iscrizione potranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 8 del 21 gennaio e le ore 20 del 10 febbraio. E’ già possibile prenotarsi per l’open day del 18 gennaio. Gli incontri si terranno in presenza nelle tre sedi del Liceo Artistico (via Fillungo, piazza Napoleone e Cantiere) e alla sede di Sant’Agostino del Liceo Musicale. Le informazioni su come iscriversi sono reperibili al sito liceopassaglia.edu.it. Saranno organizzati percorsi guidati che permetteranno di effettuare visite di un’ora a sede. Per ogni percorso sono ammesse massimo venti prenotazioni (sarà sufficiente una prenotazione a nucleo familiare. Esempio: studente/essa con uno, due accompagnatori). I ragazzi potranno visitare tutte e tre le sedi, avendo l’opportunità di osservare docenti e studenti all’opera, così da approfondire la conoscenza di tutti gli indirizzi.

L’istituto IIS Carrara, il tecnologico Nottolini e l’agrario Busdraghi invece avranno come ultima data il 18 gennaio. Per il Carrara alle ore 15, per il Busdraghi alle 14.30 e per il Nottolini alle 15.30. Per quanto riguarda la scuola Esedra, troviamo il Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale, con orientamento avanzato già dalla classe terza e preparazione intensiva agli esami di Stato con simulazioni, a partire da gennaio. Il prossimo ed ultimo incontro è fissato il 25 gennaio alle ore 10. E’ possibile prenotare un appuntamento con la direttrice, Eimear Marnell, tramite il sito web o chiamando lo 0583.419640.

All’istituto Pertini, le attività di orientamento sono previste per il 18 gennaio e per l’1 febbraio alle ore 15. Le novità saranno i nuovi laboratori di grafica, fotografia e sala stampa per l’indirizzo di grafica e comunicazione; laboratori di web radio e web tv che sono trasversali per tutti gli indirizzi; biblioteche diffuse nella sede succursale; vari carrelli di pc per la didattica innovativa e laboratoriale delle classi.

Flaminia Pardini