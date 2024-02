Scuola Civica di Musica. Iniziati i lavori

Circa 400mila euro di investimento e dal primo settembre locali e ambienti nuovi. Sono iniziati i lavori per la riqualificazione della sede della scuola civica di musica di Zone. L’intervento prevede l’impermeabilizzazione e la realizzazione di un nuovo manto di copertura, la riqualificazione dei servizi igienici con la realizzazione di un bagno per persone con disabilità, nonché la revisione e l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione degli infissi. Saranno inoltre insonorizzate tutte le aule tramite l’installazione di controsoffitti e pareti insonorizzate. Il progetto prevede inoltre la creazione di un auditorium da 50 posti completamente insonorizzato nello spazio attualmente dedicato ai saggi musicali con un nuovo palco e nuove sedute. Sarà inoltre riqualificata e insonorizzata la sala prove che si trova al primo piano. In programma anche un restyling dell’ingresso della scuola.

"Siamo soddisfatti per l’inizio dei lavori con cui la sede della scuola civica di musica di Zone sarà rimessa a nuovo e resa più adatta alle attività che tornerà ad ospitare. Si tratta di un luogo molto importante di conoscenza e apprendimento musicale, non solo per Capannori, ma anche per gli altri Comuni della Piana - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo - , attualmente le attività della scuola di musica sono ospitate dal centro Giovani di Santa Margherita, ma a partire dal prossimo settembre le riporteremo nella loro sede storica, con spazi didattici più consoni per rendere l’immobile accessibile anche alle persone con disabilità".

Ma. Ste.