Scrutatori e presidenti di seggio: iscrizioni a Altopascio: info e scadenze

Sono aperte le domande per iscriversi all’albo per scrutatori e a quello per presidenti di seggio elettorale. La scadenza per presentare la domanda per il ruolo di presidenti di seggio è il 31 ottobre. Mentre, per iscriversi per la prima volta come scrutatore c’è tempo fino al 30 novembre. Chi è già inserito nei due elenchi non deve rinnovare la domanda. In ogni caso quest’ultima è disponibile sul sito del Comune di Altopascio (https:www.comune.altopascio.lu.itpaiscrizioni-negli-albi-per-scrutatori-e-presidenti-di-seggio-elettorale).