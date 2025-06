Scout, rinnovata collaborazione con il Comune

Il ‘Gruppo Scout Agesci Capannori 1’, in occasione dei suoi primi dieci anni di attività, celebrati lo scorso 18 maggio con un importante e partecipato evento svoltosi negli spazi dell’oratorio di Capannori, rinnova la sua disponibilità a collaborare con il Comune di Capannori nel partecipare ad eventi di comunità.

Il gruppo, come molti lettori ricorderanno, in passato ha già collaborato con l’ente partecipando ad attività di pulizia al Bio Parco di Capannori e nella zona industriale di Carraia e partecipa al mercatino del riuso ‘Soffitte in Piazza’.

“Accogliamo molto volentieri la disponibilità del gruppo Scout Agesci Capannori 1 a collaborare con la nostra amministrazione in attività a favore della comunità e lo ringrazio per il loro forte senso di comunità e impegno sociale e ambientale finora dimostrato - afferma l’assessora alle politiche giovanili del Comune di Capannori, Claudia Berti -. In questo modo questa realtà dimostra di voler mettere in atto i principali valori cui si ispira, come l’aiuto per il prossimo e l’impegno per un mondo migliore“.

A nome del gruppo Matteo Mazzotti e Giovanni Battista Germanò, due dei capi scout, colgono l’occasione per informare la cittadinanza che gli Scout Capannori 1 stanno cercando persone adulte (sopra i 20 anni) che siano curiose di scoprire come si vive lo Scoutismo da adulti e cosa significa mettersi a servizio dei ragazzi secondo il metodo educativo scout oggi. Persone, quelle che si renderanno disponibili e interessate all’attività, da inserire eventualmente nella Comunità capi.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile inviare un email all’indirizzo [email protected].