Scontro tra auto. Ferite due donne

Uno scontro violento tra due utilitarie, con una persona ferita in modo serio, ma che non è in pericolo di vita, trasportata all’ospedale di Lucca. Incidente ieri pomeriggio ad Altopascio, all’incrocio tra la provinciale Bientinese e via del Cerro. Per cause in corso di accertamento, si è verificato l’impatto tra una Fiat Punto e una Lancia Y, condotte da due donne di Pontedera. Una di queste ha lamentato problemi al torace. immediati i soccorsi della Misericordia di Altopascio. Rilievi eseguiti dalla Municipale.