Scontro alla rotonda ad Altopascio: incidente tra Fiat 500 e Panda

Un botto spaventoso per l’ennesimo incidente stradale in pieno centro ad Altopascio, all’ormai celeberrimo incrocio tra il viale Europa e via Gavinana, nei pressi della rotonda.

Anche questa volta al fortuna ha voluto che l’impatto violento, in questa circostanza tra una Fiat 500 e una Panda, abbia provocato soltanto feriti lievi. Ma la frequenza è tale che prima o poi potrebbe succedere qualcosa di grave.

Per cause ancora da accertare le due utilitarie si sono scontrate, tanto che una è rotolata quasi di fronte all’edicola Regoli. Dalle lamiere contorte degli abitacoli sono scesi i conducenti, sotto choc ma senza problematiche gravi. Comunque è stato lanciata la richiesta di soccorso e sul posto è stata inviata l’ambulanza della Misericordia di Altopascio. Nel frattempo è giunta anche una pattuglia dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Circolazione bloccata fino alla bonifica e la rimozione dei veicoli.

Ma.Ste.