Scontri sull’autostrada, 14 Daspo per gli ultras di Perugia e Lucchese

Lucca, 11 marzo 2025 – Dopo la guerriglia in autostrada, arrivano i provvedimenti. Il Questore di Lucca ha emesso 14 Daspo nei confronti di 6 sostenitori lucchesi e 8 perugini di età compresa tra i 18 e i 64 anni. La decisione arriva in seguito a scontri violenti verificatisi il 23 febbraio scorso lungo l’A12, presso l'area di servizio Versilia Est.

Gli ultras si trovarono faccia a faccia sulla corsia di accelerazione: i lucchesi stavano viaggiando verso lo stadio di Sestri Levante su alcuni minivan, mentre i perugini, diretti a Chiavari, li attendevano già sul piazzale. Lo scontro, avvenuto intorno alle 16, rese necessario l'intervento della polizia stradale che, per motivi di sicurezza, dovette chiudere temporaneamente il tratto autostradale in direzione nord per prevenire incidenti.

Le indagini condotte dalla Digos di Lucca, in collaborazione con quella di Perugia, mirano a delineare le responsabilità individuali. Attualmente, 14 membri di entrambi i gruppi ultras sono stati identificati e risultano indagati per rissa e interruzione di pubblico servizio, reati aggravati dal contesto di trasferte sportive. Durante il tafferuglio, un lucchese di 40 anni ha riportato una frattura causata da un colpo di spranga, con una prognosi iniziale di 40 giorni presso l'ospedale della Versilia.

Le investigazioni hanno messo in luce che i perugini avevano preparato un agguato, nascondendosi dietro l'autogrill anziché fare ingresso nella struttura, molti di loro con il viso coperto da caschi e altri oggetti per rendersi irriconoscibili. Alcuni addirittura avevano mascherato parzialmente le targhe dei veicoli con del nastro adesivo. Tra i 14 destinatari dei Daspo, 4 dovranno anche firmare in Questura quando le loro squadre giocheranno, sia in casa che in trasferta, un obbligo convalidato dal Tribunale e volto a rafforzare provvedimenti precedenti.

I Daspo, variabili dai 3 ai 7 anni, accumulano un totale di 56 anni complessivamente. Dal 2024, la Questura di Lucca ha emesso 13 Daspo, a fronte dei 27 già registrati nel 2025, con il numero complessivo dei tifosi lucchesi colpiti dal provvedimento che ad oggi ammonta a 32.