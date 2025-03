Guerriglia sull’A12. Lucchese e Perugia restano senza tifosi

Alle fine ci rimettono tutti, ultras e non solo. I tifosi di Lucchese e Perugia non potranno seguire le loro squadre in trasferta per quattro mesi, vale a dire fino alle fine del campionato regolare ed anche gli eventuali spareggi per la salvezza, ipotesi abbastanza probabile viste le posizioni di classifica delle due squadre che disputano il girone B del campionato di serie C.

La mazzata è arrivata a neanche una settimana dai violenti scontri di domenica scorsa sulla A12, quando più di un centinaio di tifosi delle opposte tifoserie erano entrati in contatto nei pressi dell’area di servizio Versilia Est dando vita a una sorta di guerriglia urbana andata avanti per oltre 10 minuti e che ha costretto anche alla chiusura dell’autostrada.

Entrambe le tifoserie erano dirette verso Genova: i supporter umbri a Chiavari per la gara Virtus Entella-Perugia, i toscani a Sestri Levante per l’incontro fra i la squadra ligure e la Lucchese.

Lo stop alle trasferte è stato deciso ieri dal ministero dell’Interno, in sussistenza, viene spiegato dal Viminale, "della condizione di pericolo di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica". Nei giorni scorsi, grazie alle indagini della Digos di Lucca sulle immagini riprese dalle telecamere dell’autogrill Versilia, si era arrivati a un arresto in flagranza differita eseguito dalla polizia di Perugia a carico di un uomo di 33 anni del capoluogo umbro ritenuto essere responsabile di rissa aggravata in concorso per aver aggredito un tifoso della Lucchese anche con l’utilizzo di un bastone. Inoltre, tre tifosi della Lucchese erano stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Lucca, tra questi il tifoso 46enne ferito a colpi di bastone alla testa e che si era recato spontaneamente al pronto soccorso per farsi medicare.

La Lucchese non potrà dunque contare sull’appoggio dei propri tifosi in occasione della trasferte di Pescara di venerdì prossimo, Legnago (22 marzo), Pontedera (5 aprile) e Arezzo (21 aprile), più gli eventuali spareggi al termine della regular season. Mentre i tifosi del Perugia salterano i due derby di Ternana e Arezzo, poi le trasferte in casa del Milan Futuro e Campobasso. Senza contare l’eventuale coda del campionato con playoff e play out.

Fra. Meu.