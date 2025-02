“Sconti in maschera“, i negozi aderenti. Un invito allo shopping nel week end

Appuntamento da non perdere questo fine settimana con “Sconti in Maschera”, una delle iniziative curate da Confcommercio e dal suo Centro commerciale Città di Lucca all’interno del cartellone di eventi del Comune in occasione del Carnevale.

Nei giorni di domani, sabato e domenica prezzi ultra vantaggiosi all’interno dei negozi aderenti: le attività partecipanti saranno riconoscibili grazie a una speciale vetrofania e al loro interno i clienti potranno trovare merce a prezzi ancora più vantaggiosi rispetto ai normali saldi iniziati a gennaio. Un’occasione dunque da non perdere, che Confcommercio auspica possa fungere da richiamo e traino per gli eventi curati dal Comune.

Questo l’elenco dei negozi che hanno già confermato la loro adesione a “Sconti in Maschera”: Generale Lee, Il Panda, Premium, Il Panda Lab, Peter Pan, In Outlet, Milani, La Primula Verde, Duetto, La Gabbianella, Optical, La Calzetteria Boutique, Calzature Palma, Tenucci, Vicolo San Carlo, Milanino, Milani Outlet, Girotondo, Girotondo Outlet. L’altro evento targato Confcommercio è l’Allegra Baccanata, in programma la sera di sabato.

Per l’occasione in Corso Garibaldi si svolgerà l’evento organizzato da Barino di Giò – Caffe Monica e Old City Bar che prevede un deejay set con Save Dj & Ricca Voice, Luca Maffei e Mr. Joyce che faranno ballare tutti i presenti. All’Undici Undici di piazza Antelminelli, invece, spazio alla tribute band I Guerrieri della notte, che proporrà una serata a tema revival anni ottanta.