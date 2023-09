‘Scompiglio‘, sentieri di favole Teatro, fantasia, colori in libertà

Sabato 9 e domenica 10 settembre proseguono gli appuntamenti di Sentieri di favole, la rassegna estiva dedicata ai bambini e alle famiglie proposta dalla Associazione Culturale Dello Scompiglio, con laboratori creativi e naturalistici, percorsi tematici itineranti e spettacoli teatrali negli spazi esterni della omonima Tenuta di Vorno. La rassegna, realizzata con il contributo della Fondazione Dello Scompiglio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha visto un primo fine settimana di appuntamenti in giugno ma prosegue nel prossimo fine settimana, sabato e domenica, alle 10.30 con spettacoli di teatro ragazzi. In particolare sabato spazio a “Teatro C’Art, Tranquilli!“.

Lo spettacolo riflette il lato comico dell’essere umano che vive il quotidiano in modo frenetico, mentre la sua necessità di sognare trasforma la sua frenesia in libertà, regalando alle sue giornate vitalità e magia. In più ilTeatro Due Mondi, Le nuove avventure dei musicanti di Brema, in programma domenica 10, e spirato alla celebre storia dei fratelli Grimm, lo spettacolo racconta la storia dei Musicanti, animali ormai vecchi che si guadagnano da vivere cantando, raccontando storie e girando il mondo, fino all’incontro con una cicogna ferita che cambierà i loro programmi; alle ore 15

- Storie di acqua e di donne, ideato da Marta Mingucci (Natura-Teatro), in collaborazione con Diletta Landi e con la Tenuta Dello Scompiglio.

Racconti in cammino in luoghi di acqua, che custodiscono antiche storie, leggende, creature fantastiche e mestieri ormai dimenticati. Un’immersione tra il verde della Tenuta e il paese di Vorno, in cui pubblico avrà la possibilità di osservare e ascoltare poeticamente particolari e indizi che solitamente lasciamo sfuggire, nel frenetico correre di ogni giorno;laboratorio Bestiario fantastico, a cura di Artebambini. Con carta, cartone e incastri di materiali naturali si scopriranno le meravigliose trasformazioni della natura; laboratorio Storie nell’aria e colori in libertà, a cura di Manuela Bianucci e Serena Pucci, con letture animate dalle pagine dei libri al Kamishibai, giochi con tempere, pennelli e cavalletti; ore 18, spettacoli di teatro ragazzi: Teatro Due Mondi, Le nuove avventure dei musicanti di Brema - in programma sabato 9, e infine Teatro C’Art, Tranquilli! - in programma domenica 10.