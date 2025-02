Scomparso il professor Coronato. I funerali giovedì a Sant’Anna

Dopo un periodo di sofferenza, il 14 febbraio è scomparso il prof. Vittoriano Coronato all’età di quasi 88 anni. Nato a Caramanico Terme (PE), con la sua famiglia di origini pugliesi si era trasferito a Lucca nel 1945 ove poi è sempre vissuto. Uomo di gran cuore, di spessore morale, di cultura, sempre sorridente alla vita, cattolico praticante. La sua vita è stata un esempio di generosità, impegno e amore per la famiglia e il sociale. Fin da giovane, Vittoriano ha dimostrato un profondo senso del dovere verso il prossimo. Indimenticabili i suoi eroici salvataggi in mare dove in almeno sette occasioni, si era tuffato tra le onde per strappare alla morte persone in difficoltà.

Laureato nel ’64 in Geologia e specializzazione in Geotecnica, professore sin dai primi anni ’60 di Matematica e Scienze sia alle scuole superiori e poi alle scuole medie fino al 1989. Con passione e dedizione ha formato generazioni di studenti, trasmettendo loro non solo conoscenza, ma anche valori umani. Nel 2023 aveva pubblicato il libro “Conoscere un mondo da salvare“, credendo convintamente nella salvaguardia del pianeta e nell’educazione dei giovani per la formazione di una coscienza ecologica.

Attivo nel sociale, è stato nel consiglio parrocchiale di S.Donato e presidente del Centro Sport S.Donato. Grande amante dello sport aveva praticato calcio, basket, atletica leggera, nuoto, sci, ma la sua vera passione è sempre stata il tennis. Lascia la carissima moglie Maria Pia, i figli Alfredo, Claudia e Daniela, i cinque nipoti, i due generi e la nuora. Il funerale si terrà giovedì 20 febbraio alle 15.30 nella chiesa di Sant’Anna.