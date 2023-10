Scomparsa a 62 anni Paola Isola, storica infermiera lucchese

Ancora un grave lutto nel mondo della sanità. Se n’è andata infatti un’altra colonna dell’ospedale di Lucca. È scomparsa nelle ultime ore, in maniera prematura e all’età di soli 62 anni, Paola Isola, per un lungo periodo coordinatrice infermieristica in settori strategici del presidio ospedaliero lucchese, in pensione dal 2022.

Storica infermiera dell’ospedale di Lucca, Paola Isola ha lavorato per 42 anni, prima al vecchio ospedale “Campo di Marte” e poi al “San Luca”, partecipando attivamente anche al trasferimento delle attività nel nuovo ospedale.

Negli anni ha ricoperto vari ruoli, tra cui quello di coordinatrice infermieristica al Pronto soccorso e al Centro prelievi di Lucca. Ha partecipato anche all’organizzazione dell’Hub vaccinale Covid del “Campo di Marte”.

Paola Isola ha lavorato per molti anni anche alla Segreteria del CUP Gestionale per l’ambito territoriale di Lucca e della Valle del Serchio, sempre con sede a “Campo di Marte”. È stata quindi infermiera in Rianimazione e Oculistica e ha svolto il ruolo di tutor alla scuola infermieri di Lucca.

Viene ricordata con stima e affetto da tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di lavorare con lei.

Lascia due figli, Michele e Nicola, il marito Giovanni, anche lui infermiere della Rianimazione del “San Luca”, e la mamma.

A esprimere il cordoglio alla famiglia sono la direzione aziendale dell’Asl Toscana nord ovest, la direzione del presidio ospedaliero e tutti gli ex colleghi. I funerali si svolgeranno nella cappellina dell’obitorio del Campo di Marte oggi alle 14. Ai familiari le condoglianze anche da parte del nostro giornale.