Sciopero LUCCA, Cgil, Cisl e Uil vogliono chiarire, Prefetto riapre il tavolo

Sciopero cancellato, i sindacati Cgil, Cisl e Uil vogliono chiarire perchè. “Lo sciopero – spiegano – è stato evitato grazie all’impegno e alla mediazione del Prefetto che è riuscito nell’intento di riaprire il tavolo di confronto fissando già 2 incontri per la ripresa della trattativa . Il primo incontro sarà già il 4 luglio per la ricognizione dei fabbisogni occupazionali della società. Il secondo incontro sarà fissato entro agosto, a seguito della nomina del nuovo amministratore delegato e in quella sede Cgil Cisl Uil di categori chiederanno di definire tempi e modalità di trasformazione dei contratti part time in contratti full time con l’intento di dare risposte concrete alla cittadinanza sui servizi, limitare il ricorso agli straordinari, garantire le ferie e i riposi a tutti i lavoratori e togliere dalla precarietà 19 lavoratori che riscuotono lo stipendio limitatamente a 6 mesi l’anno“.

“Tale precarietà – continuano i sindacati – non è merce di scambio, nè di polemiche politiche nelle quali non ci faremo trascinare non essendo un problema nostro. Altro obiettivo importante dei prossimi incontri sarà la definizione di un quadro di relazioni sindacali corrette, definite puntualmente dal contratto nazionale di lavoro. Una corretta applicazione delle norme contrattuali, oltre a migliorare senza dubbio il clima interno, ad oggi veramente pessimo, consentirà anche di non incorrere in gravi errori forieri di cattive figure come quello che ha indotto Sistema Ambiente ad interpretare che lo sciopero era proclamato illegittimamente, teoria puntualmente smentita dalla competente commissione nazionale e puntualizzata nell’incontro presso la Prefettura. La convocazione del Prefetto, ha dimostrato ancora una volta che il dialogo può essere più produttivo dell’intervento degli avvocati“.