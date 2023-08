Sciopero Koerber-Valmet Lucca: “Ignorato aumento contrattuale”

Acque agitate in casa Koerber-Valmet dopo il recente passaggio di proprietà al colosso finlandese. “L’azienda – riferiscono Bruno Casotti di Fim Cisl e Nicola Riva di Fiom Cgil – ha deciso di assorbire e non riconoscere l’aumento del contratto nazionale, contro ogni precedente“. La reazione non si è fatta attendere. “I lavoratori di tutte le aziende del gruppo, Koerber Lucca, Bologna, Koerber Tissue fold e Engraving, hanno scioperato ieri – continuano – e consegneranno oggi, tramite la Rsu alla Direzione aziendale, una lettera autografa nella quale si denuncia il disagio e la delusione per la scelta sbagliata compiuta che crea un pessimo precedente e che sarà foriera di una iniziativa vertenziale del sindacato“. “E’inaccettabile – sottolineano Riva e Casotti – che in un periodo di inflazione come quello che stiamo vivendo per effetto di speculazioni e conflitti, si vada a mettere le mani nelle tasche dei lavoratori non riconoscendo nemmeno il parziale recupero del potere d’acquisto previsto dal contratto“.