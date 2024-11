Scegliere il proprio futuro. Torna “Orientando“ al Real Collegio: "Per le esigenze di ragazzi e famiglie"

Una tre giorni di stand, workshop e convegni con oltre cinquanta scuole per aiutare i giovani, ma anche le loro famiglie, a scegliere il percorso di studi più adatto alle proprie esigenze e inclinazioni. Dopo il grande successo dello scorso anno al Real Collegio torna "Lucca Orientando", l’iniziativa promossa dalla conferenza zonale e dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’amministrazione provinciale e l’ufficio scolastico territoriale che, anche in questa edizione, darà un supporto preziosissimo agli studenti nella decisione forse più importante e difficile dell’età giovanile: scegliere quale scuola frequentare. Saranno presenti le università ma anche gli istituti comprensivi, i licei, gli istituti professionali e tecnici con tanti ragazzi pronti a rispondere alle domande dei coetanei e a indirizzarli verso la scelta migliore. L’evento, che si terrà nel fine settimana dal 15 al 17 novembre, è stato presentato ieri in palazzo Orsetti dall’assessore Simona Testaferrata, degli assessori Silvia Sarti e Valentina Bernardini per i comuni di Capannori e Altopascio, Paolo Benedetti della Provincia di Lucca, Silvia Granucci dell’ufficio scolastico territoriale e Silvia Del Carlo per la Fondazione Banca del Monte di Lucca. Presente anche Cristina Torselli del Coro Arcobaleno, che si esibirà all’ l’evento.

"L’incontro – ha commentato l’assessore Testaferrata - è stato riproposto anche quest’anno per cercare di sostenere i ragazzi in un orientamento consapevole. Una bella opportunità non solo per gli studenti ma anche per le scuole che potranno fare rete e prendere spunto osservando le pratiche virtuose degli altri istituti. È importante fare squadra per eventi del genere perché riguardano il futuro dei nostri ragazzi".

"Erano anni che a Lucca non ci si occupava di fare attività di orientamento – ha aggiunto Benedetti della Provincia – Abbiamo cercato di dare una risposta positiva alle esigenze delle famiglie. Quella a Real Collegio non sarà una semplice vetrina. I ragazzi grazie ai workshop e agli eventi in programma potranno ascoltare e dar voce ai propri desideri. Si tratta di un evento che quest’anno cresce anche in qualità. Noi continueremo a lavorare anche per gli anni prossimi – conclude – Questo approccio è strategico per la crescita del nostro territorio".

"Una bella occasione per le famiglie e i ragazzi – ha detto Granucci dell’ufficio scolastico territoriale –. Non è facile scegliere il percorso di studi. Per questo confrontarsi con gli altri ragazzi che riescono ad arrivare al cuore con le loro parole è importante. Questo tipo di attività è veramente efficace e non potevamo non cavalcare questa bella iniziativa". Le tre giornate saranno suddivise in 3 macro aree: l’area degli stand, con circa 80 postazioni dove poter chiedere informazioni; l’area dei workshop e l’area dei convegni.

Giulia Prete