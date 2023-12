Scatti e memorie del passato. Due appuntamenti

Memoria come testimonianza. Due serate per un inedito tuffo nel passato, tra fotografie e video provenienti da archivi privati, della Montecarlo degli ultimi centoventi anni. Mercoledì 27 e venerdì 29, alle 21, all’interno della ex Chiesa della Misericordia, due momenti conviviali di illustrazione e commento di vecchie foto, cartoline e video con oggetto Montecarlo e le sue frazioni. Giorgio Tori, Dario Donatini e Claudio Donatini parleranno del paese di un tempo, con le sue botteghe, le vecchie usanze, le antiche tradizioni raccolte attingendo agli archivi aperti nel tempo da molti concittadini. Grazie alla collaborazione tra Comune di Montecarlo, l’Istituto Storico Lucchese e l’associazione Cines Montecarlo prende il via una rilettura per immagini della storia contemporanea e recente del borgo. Le associazioni coinvolte intendono raccogliere materiale fotografico del secolo scorso e farne un libro, la storia per immagini di Montecarlo. Chi volesse aprire il proprio archivio fotografico per una parziale digitalizzazione nella banca dati Cines Montecarlo, ed eventualmente in un volume, può scrivere a: [email protected]

Massimo Stefanini