Scatta l’ultima corsa al regalo . Tre occasioni di shopping serale

Tre chance in “notturna“ per recuperare il tempo perduto e dedicarsi allo shopping natalizio senza l’occhio all’orologio. Il Centro commerciale naturale di Confcommercio ripropone nelle serate di giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 la tradizionale apertura dei negozi dopo cena e fino a tarda ora, dedicate appunto agli ultimi acquisti pre - natalizi. Quindi tre occasioni per provvedere alle strenne senza incidere sull’orario di lavoro e, magari, ancor più sintonizzati con l’arrivo dell’attesa tredicesima.

Intanto prosegue l’appuntamento con il “Regalo sospeso”, iniziativa in collaborazione con la Caritas di Lucca, pensata sempre da Confcommercio per aiutare le persone – in particolar modo i bambini – in difficoltà. Il progetto prevede la possibilità per chiunque lo desideri di recarsi in un negozio aderente e di effettuare un gesto di solidarietà sotto forma di acquisto o donazione in denaro. Il bene acquistato – un giocattolo, un vestito, un accessorio o altro ancora – resterà poi in negozio (da qua l’espressione “regalo sospeso”), in attesa che qualche rappresentante della Caritas passi a ritirarlo per poi consegnarlo a una persona o ad un bambino che ne abbia bisogno.

Nei prossimi giorni a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Imprese, appuntamento nei giorni 21, 22 e 23 dicembre dalle 10 alle 20 con “Handmade with love” a cura di Meraki Market. Continua in Piazza San Francesco l’attività di Atmosfera, la mostra mercato in continuo rinnovamento all’interno di un suggestivo igloo, che proseguirà senza sosta fino al 24 dicembre Numerose le realtà del territorio coinvolte tra prodotti tipici, eccellenze e idee regalo speciali.