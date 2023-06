Scatta “Lucca Sicura“ 49 servizi straordinari legati ai grandi eventi

La giunta ha approvato ieri il progetto di potenziamento dei servizi della Polizia Municipale denominato “Lucca Sicura 2023”. “Si tratta di un’operazione che coprirà il periodo da giugno a dicembre dell’anno in corso con ben 49 servizi straordinari con pattuglie sul territorio e personale in sede operativa dedicati al controllo e al presidio dei luoghi più affollati del centro storico, soprattutto in orario serale o in coincidenza con eventi che conducono a Lucca grandi numeri di visitatori – afferma il vice sindaco e assessore alla sicurezza Giovanni Minniti – . L’attività sarà rivolta anche al rispetto della normativa sulla sicurezza urbana, alla prevenzione del vandalismo e gli aspetti che pregiudicano o turbano la civile convivenza, l’inquinamento acustico, vigilanza su pubblici esercizi e sulla somministrazione di alcolici a minori. Controlli estesi anche al contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti”.

I servizi straordinari partiranno da oggi e saranno così suddivisi: 7 a giugno, 9 a luglio, 8 ad agosto, 10 a settembre, 8 a ottobre, 4 a novembre, 3 a dicembre. Secondo il documento redatto dal Comando della Polizia Municipale, ci saranno in totale circa 700 controlli per rumore nel periodo notturno, pubblici esercizi, regolamento polizia urbana e controllo veicoli e conducenti realizzati da agenti della Polizia Municipale con turni in massima parte compresi fra le 16.30 e le 3 di notte oppure in orario diurno in occasione di eventi non serali.