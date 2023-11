Scatta “Facciamo il punto“. Sindaco, giunta e consiglieri incontreranno i cittadini

Facciamo il punto. Sindaco e assessori, ma anche i consiglieri, escono dalle stanze dei bottoni in Municipio e si recano ad incontrare i cittadini. Saranno quattro appuntamenti a novembre, praticamente uno per ogni punto cardinale, tra capoluogo e frazioni. Con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la condivisione tra amministratori e residenti e confrontarsi su problemi, temi e argomenti di interesse pubblico, con gli aggiornamenti sui lavori fatti e quelli programmati, ascoltando proposte e suggerimenti.

Una scelta precisa, nonostante il sindaco Fornaciari sia rintracciabile praticamente sempre, (aspetto non scontato), con molte persone che hanno il suo numero di cellulare, è importante anche potersi incontrare di persona per esprimere i problemi del territorio. "L’ascolto è una bussola che ci permette di orientare le priorità. Con questa nuova iniziativa, che si ripeterà ciclicamente, vogliamo darci un metodo, dei tempi e dei luoghi della partecipazione. Se è vero che molti di voi mi contattano direttamente per segnalazioni o altro - prosegue il primo cittadino - e vengono spesso coinvolti anche assessori e consiglieri comunali è altrettanto vero che è importante uscire più possibile dal Comune e venire ad ascoltare direttamente la voce dei cittadini. E questa fase di ascolto, che sempre c’è stata, è importante che sia ciclica e prosegua come metodo di lavoro. Vi chiedo di partecipare".

Ecco il calendario degli incontri. Domani alle 21 al bar Pineta. Il 16 alla scuola Primaria La Pira. Il 23 in Padule al bar Cavallino; il 28 a Rughi, al Centro Anziani “Il girasole“. Tutte le riunioni avranno inizio alle 21.

Massimo Stefanini