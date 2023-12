Scarti tessili nei capannoni. Fermati due uomini

Il meccanismo era ormai rodato. In tre si spartivano i ruoli ogni volta, uno si occupava di contattare agenzie immobiliari o provati alla ricerca di capannoni vuoti, uno portava gli scarti e i rifiuti tessili e l’ultimo riempiva gli immobili affittati. Versavano subito una caparra, saldavan oregolarmente i primi mesi, per poi sparire nel nulla e lasciare i capannoni pieni di rifiuti. I militari del gruppo carabinieri forestale di Firenze, con la collaborazione del gruppo forestale di Lucca, diretti e delegati dalla procura distrettuale antimafia di Firenze, hanno eseguito un provvedimento di fermo disposto dalla direzione distrettuale antimafia, a carico di tre persone, due gravitanti in provincia di Lucca ed uno in provincia di Firenze. I reati contestati vanno dall’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, costituiti da scarti della lavorazione del comparto tessile, alla discarica non autorizzata di rifiuti speciali, all’invasione di fabbricati. Sono stati ben due i capannoni scoperti nella provincia di Lucca, uno a Capannori e uno ad Altopascio. Dei due membri della banda di Lucca, uno è stato sottoposto a fermo al comando provinciale di Lucca e condotto alla casa circondariale, mentre l’altro è risultato irreperibile e con molta probabilità si trova all’estero. Preso invece il terzo uomo e sottoposto a fermo, poi condotto alla casa circondariale di Firenze.

I membri della banda ricevevano, trasportavano e gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti tra le province di Lucca, Pistoia ed Arezzo.

Sono ancora in corso le indagini per scoprire chi siano i mandanti di questi stockaggi folli, che hann ovisto depositare in capannoni oltre 8mila tonnellate di rifiuti, riempiendo gli immobili all’inversimile. Questo genere di fenomeni è purtroppo in forte crescita in tutta Italia, con episodi molto simili che si erano già verificati nelle scorse settimane in Lombardia e in Veneto.

ia.na.