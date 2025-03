Scardiglia da 52 anni barbiere a Villa Basilica

VILLA BASILICASono 52 anni di attività come barbiere. Oltre mezzo secolo ininterrotto di lavoro e di sacrifici, soprattutto nel settore commerciale dove i tempi sono cambiati e le difficoltà cresciute in maniera esponenziale. Piero Scardiglia di Villa Basilica rappresenta davvero un bellissimo esempio di abnegazione, coraggio, lungimiranza e oggi quelli bravi direbbero "resilienza", perché come cantava Luca Carboni, non è facile "resistere agli urti della vita".

Piero Scardiglia ha spiegato: "Ho fatto la mia prima barba all’età di 8 anni e ho vissuto nello stesso negozio, nello stesso posto per cinque decenni a Villa Basilica. La mia famiglia ha sempre svolto questa professione – spiega l’artigiano – ho visto passare generazioni, alcuni purtroppo non ci sono più. Un tempo si imparava il mestiere che era arte. C’erano i barbieri veri, la divisione dei negozi da uomini e da donna. Nei piccoli centri si cerca di resistere. Lo abbiamo fatto anche di fronte alla pandemia".

Scardiglia, nel corso di questi cinque decenni, ha anche vinto premi importanti per la la sua carriera, con riconoscimenti notevoli: medaglia d’argento agli Europei e campione italiano nella specialità "Urban Style" nel 2018. Un lavoro che è cambiato, con l’avvento di nuovi competitor. Ma la passione è sempre la stessa. Ma.Ste.