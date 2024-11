Scambio culturale con gli studenti polacchi. L’esperienza del Liceo linguistico Esedra

Nella mattinata del 12 novembre, gli studenti dei Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale e del Liceo Internazionale Linguistico del Gruppo Esedra Leading Education hanno vissuto un’esperienza speciale, accogliendo con entusiasmo una delegazione di 25 studenti del Liceo Salesiano di Cracovia (Liceum Ogólnokształcące). I giovani polacchi, accompagnati dai loro insegnanti di italiano e inglese, hanno visitato il Polo

Scolastico Esedra e sono stati coinvolti in un workshop organizzato dai nostri studenti. Durante questa attività, suddivisi in gruppi misti, gli studenti italiani e polacchi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su temi di attualità attraverso un vivace dibattito in lingua inglese. Il dialogo ha dato vita a un arricchente scambio di idee, un momento di condivisione che ha superato le barriere linguistiche e culturali, creando legami spontanei e aprendo nuove prospettive di comprensione reciproca. La mattinata si è conclusa con una passeggiata per le vie della città, dove gli studenti, accompagnati dalla nostra docente di Storia dell’arte e da alcune classi dei nostri licei, hanno scoperto i principali monumenti, condividendo l’entusiasmo per la bellezza del territorio.