Sboccia la primavera del Fai . Dal castello di Nozzano all’Archivio. Il territorio svela i suoi tesori

LUCCATorna la primavera, tornano le Giornate nazionali Fai. Cinque i luoghi inediti della provincia di Lucca visitabili, in esclusiva, il 22 e 23 marzo. Ad aprire le porte ai curiosi saranno l’Archivio storico comunale, la chiesa di Santa Caterina - già ‘luogo del cuore’ del Fondo per l’ambiente italiano nel 2012 -, la rocca e il castello di Nozzano, il casinò municipale di Bagni di Lucca e la chiesa di San Cassiano di Controne.

A guidare i visitatori ci penseranno, invece, i gruppi degli apprendisti ciceroni e i volontari della Fondazione, che proprio quest’anno compie 50 anni. Oltre alle visite sono in programma anche alcuni eventi speciali: nella chiesa di Santa Caterina il 23 marzo sarà infatti possibile assistere allo spettacolo teatrale dedicato a Ada Merlini ‘La goccia’, messo in scena dalla compagnia ‘Gruppo di donne di maglia’ diretta da Miriam Iacopi. Ultimo mese, inoltre, per votare – in presenza o sul sito – la rocca del castello di Nozzano come ‘Luogo del cuore Fai’, in modo da poter attrarre risorse per la conservazione del monumento, per il quale il Comune ha già investito 260mila euro.

Ma entrando del dettaglio dei percorsi, per quanto riguarda l’Archivio storico, dopo una descrizione architettonica dell’edificio, saranno svelati ai visitatori curiosità e aneddoti ‘nascosti’ tra gli scaffali, tra documenti, fascicoli e planimetrie. Il ‘viaggio’ durerà circa 40 minuti a gruppo – formato da 15 persone – con apertura il sabato alle 9 e la domenica alle 9.30 e chiusura della struttura alle 18. Nella chiesa di Santa Caterina saranno illustrati gli affreschi e i possessori di tessera Fai potranno salire per vedere da vicino la cupola. Le visite saranno organizzate in gruppi da 25 persone, il sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.10 alle 17.30, la domenica dalle 9.30 alle 14 e dalle 14 alle 15.30, mentre alle 16.30 e alle 17.45 andrà in scena lo spettacolo teatrale. Fa il ‘bis’ la rocca di Nozzano, già aperta nella precedente edizione. Qui, grazie all’associazione “Il Castello“, sarà possibile visitare il borgo e il monumento il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, ogni mezz’ora circa, in gruppi di 25 persone. Il gruppo Fai Mediavalle aprirà invece quei ‘Luoghi del cuore’ che hanno beneficiato dei contributi diretti del Fondo. E quindi il Casinò di Bagni i Lucca e la chiesa preromanica di San Cassiano in Controne.

"Con le Giornate Fai il nostro obiettivo da raggiungere è la raccolta fondi e fare nuove iscrizioni – ha spiegato la capo delegazione di Lucca Lucilla Benvenuti, affiancata dal vice-capo Antonio Pellegrino e dalla delegata agli eventi Maria Francesca Filippi –. La tessera permette, escluso durante gli eventi delle giornate nazionali, per un anno di accedere gratuitamente ai beni di proprietà e a usufruire della scontistica applicata nei musei e centri culturali convenzionati, anche all’estero".

Jessica Quilici