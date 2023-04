Sboccia la Fiera di Santa Zita La mostra mercato dei fiori ’23 è tra Anfiteatro e San Frediano

L’aiuola in piazza San Frediano è già allestita, vivace, colorata e per la prima volta adornata con un piccolo laghetto. I fiori “scrivono“ semplicemente “Santa Zita 2023“. Messaggio forte e chiaro: ci siamo. Da sabato fino a giovedì 27 aprile torna l’appuntamento più lucchese di sempre, la Fiera di Santa Zita, che si lega alla primavera e alla santa patrona della città. Fulcro centrale in piazza Anfiteatro, ma la magia si propagherà anche attraverso i banchetti dei dolciumi tipici anche in via Fillungo e, appunto, in piazza San Frediano.

La manifestazione è organizzata come sempre da Confcommercio e dal suo Centro commerciale Città di Lucca, con i patrocini di Comune, Provincia e Camera di Commercio. Ieri mattina la presentazione a Palazzo Sani, alla presenza della direttrice di Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara Sara Giovannini; del presidente del Ccn Città di Lucca Matteo Pomini; del funzionario di Confcommercio Nicola D’Olivo; dei florovivaisti Davide Picchi e Ruggero Bandoni; della presidente del comitato provincia di Lucca di Unicef Silvana Miraglia. Taglio del nastro ufficiale domenica alle 10.30. Saranno presenti undici espositori con le piante, i fiori recisi, le specie esotiche, i frutti, piante grasse e anche i peperoncini. E forse, dita incrociate, se fiorirà in tempo, anche con il “vero“ fiore narciso che si lega alla leggenda della Santa, un ritorno di una specie autoctona che nonostante cambiamenti climatici e l’impatto antropologico resiste da oltre otto secoli. “Una mostra storica, emblema della tradizione lucchese – sottolinea Sara Giovannini, direttrice Confcommercio – . La nostra associazione si occupa della mostra dal lontano 1992, ma ogni ritorno è una festa“. Così anche per Matteo Pomini, presidente del Ccn:

“E’ uno degli appuntamenti più importanti per la nostra città che come sempre includerà la premiazione del banco più bello“. Oltre alla mostra mercato, in programma numerose iniziative collaterali come i laboratori per bambini realizzati in collaborazione con Unicef, come ha ricordato la referente Silvana Miraglia, con il proprio stand allesisto ogni giorno in piazza Anfiteatro.

Laura Sartini