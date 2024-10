Sasha Mencaroni ai campionati mondiali Youth in Colorado

Sasha Mencaroni si sta allenando con la Nazionale al centro federale di Assisi per prepararsi ai campionati mondiali categoria Youth che si disputeranno dal prossimo 25 di ottobre, in Colorado al Pueblo Convention Center di Pueblo. Il portacolori lucchese è stato inserito nella lista degli otto pugili convocati per la massima competizione mondiale della nobile arte, come titolare nella categoria 50kg. Un risultato importantissimo per l’allievo di Giulio Monselesan, che, dopo essersi finalmente sbloccato sui ring internazionali lo scorso giugno, aggiudicandosi la vittoria del prestigioso torneo Miroslav Petrovic a Kumonovo, Macedonia, ma anche il premio come miglior pugile della competizione, proverà l’assalto ad un podio ben più prestigioso.

Mencaroni sarà il secondo pugile lucchese, dopo Ivano Fontana, che nel 1948 indossò la canotta azzurra alle Olimpiadi di Londra, per poi tornare ad indossarla l’anno successivo ai campionati europei di Oslo. Terminati gli allenamenti Mencaroni domani volerà negli Stati Uniti. La cerimonia d’apertura si terrà venerdì 25, mentre gli incontri inizieranno sabato 26 ottobre, e proseguiranno fino al 3 novembre. L’augurio è che l’atleta della Pugilistica Lucchese riesca a proseguire nella sua scalata al titolo del mondo, e possa essere impegnato fino al termine della manifestazione, ma sicuramente anche per la città di Lucca sarà una vetrina importante.

Alessia Lombardi