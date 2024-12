Sarà ristrutturato il ponte sul rio delle Baggine a Marlia

Lavori di ristrutturazione e sistemazione in arrivo per il ponte sul rio delle Baggine, affluente del rio Ampollora, in località ‘Canapino’ in via del Giardinetto a Marlia. La giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento che vede un investimento di 150mila euro, e dopo le procedure di gara e di affidamento, i lavori prenderanno il via il prossimo febbraio.

Il ponte sarà adeguato dal punto di vista della sicurezza strutturale, statica e sismica preservandone l’aspetto architettonico, essendo annoverato tra le opere di valenza storica e quindi soggetto alla giurisdizione della Sovrintendenza dei Beni Culturali, Paesaggistici ed Architettonici. "Si tratta di un intervento atteso che andrà a ristrutturare un ponte importante per la zona dove si trova, ormai datato, che necessita di interventi migliorativi che ne aumentino la sicurezza - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Matteo Francesconi - a gennaio organizzeremo un incontro pubblico per illustrare nel dettaglio l’opera".

Prevista la demolizione dell’attuale pavimentazione stradale, mantenendo la struttura dell’arco, che sarà utilizzata per il contenimento del getto, e la realizzazione di una soletta di spessore 25 centimetri. La soletta sarà collegata alle due estremità del ponte a due cordoli che hanno la funzione di collegamento dell’elemento di fondazione costituito da micropali, verticali e inclinati di 30 gradi, posti alla distanza di 50 centimetri. Successivamente toccherà alla realizzazione della pavimentazione stradale e all’installazione del guard rail.

M.S.