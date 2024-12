“Sarà quel che sarà“, Tiziana Rivale per il concerto di Natale

Quando da qualche giorno tutti chiedono “se” e “quando” si terrà un evento significa che l’attesa è grande. È quello che avviene ormai da più di una settimana per il tradizionale Concerto di Natale organizzato dalla Filarmonica “Luporini” di San Gennaro col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Niente paura, dunque, il concerto ci sarà, domenica 22 dicembre alle ore 17 nella Chiesa di San Francesco, con una protagonista d’eccezione: Tiziana Rivale.

Un’artista di fama mondiale che regalerà al pubblico un pomeriggio di pura atmosfera natalizia, con canti tradizionali, grandi successi della musica italiana e internazionale e perle dal suo repertorio, nel quale incontriamo una delle canzoni più ‘cantate’ degli anni Ottanta: la celebre Sarà quel che sarà con cui si aggiudicò il Festival di Sanremo nel 1983.

I brani, arrangiati e strumentati dal Maestro Giampaolo Lazzeri spazieranno dalla classica “Adeste Fideles“ alle pietre miliari “Almeno tu nell’universo“ e “Caruso“, senza dimenticare una sorpresa finale dedicata a Giacomo Puccini, a conclusione dell’anno delle sue celebrazioni.

Non solo canzoni ma anche tre brani originali per orchestra di fiati. In particolare l’impegnativo Tribute to Canterbury del compositore inglese Gordon Jacob e un inedito Valzer composto da Paolo Razzuoli, che sarà accompagnato da una coreografia della Società di Danza di Lucca.

L’ingresso è come sempre gratuito; i biglietti saranno disponibili online sul sito www.fondazionecarilucca.it (o direttamente al link https://www.fondazionecarilucca.it/natale-san-francesco-2024) dalle ore 12 di martedì 17 dicembre.

Il conto alla rovescia all’evento natalizio è iniziato.