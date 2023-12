Santa Claus apre le porte del suo rifugio ”incantato”

Sembrerà di essere a Rovaniemi. In attesa della pista di pattinaggio su ghiaccio che gli organizzatori proveranno ad organizzare per il Natale 2024 sul campo da basket all’aperto, per i più piccoli specialmente basterà chiudere gli occhi e ritrovarsi proiettati in un mondo fantastico con elfi, mercatini magici, personaggi fiabeschi e, novità assoluta di questo 2023 la sezione dedicata al "Il Grinch". Stiamo parlando del "Rifugio incantato di Babbo Natale", 700 metri quadrati complessivi allestiti dai Fratres nella frazione di Spianate, in collaborazione con Pro Loco, Asd Spianate calcio e il patrocinio del Comune di Altopascio.

In questo week end lungo dell’Immacolata, apertura venerdì 8 dicembre, sabato 9 e domenica 10, poi nel fine settimana successivo quando si arriverà al clou: domenica 17 dicembre, infatti, la leggendaria slitta di Santa Claus sfilerà per via Mazzei, la strada che attraversa il centro del paese, con intrattenimenti a sorpresa.

"L’opera dei volontari è stata encomiabile – spiega Alessandro Balduini dei Fratres - nello spazio sagra hanno lavorato per settimane, ogni sera, per costruire le casette e riprodurre, fin nei minimi particolari, un villaggio tipico del periodo natalizio. Dopo il successo del 2022 ormai è una tradizione, è un modo per creare aggregazione per le famiglie". Il villaggio magico viene visitato in questi giorni anche da diverse scuole, alcune provenienti da fuori territorio: Montecarlo, Villa Basilica, Castelfranco. Spianate protagonista anche per San Silvestro con il cenone nel tendone: musica e buon cibo per stare insieme.

Massimo Stefanini