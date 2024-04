S.Anna: centro commerciale naturale

Prende vita il nuovo Centro commerciale naturale del quartiere di Sant’Anna, nato in collaborazione con Confcommercio. Martedì pomeriggio si è svolta la riunione che ha portato alla creazione del Consiglio direttivo, alla presenza della funzionaria di Confcommercio Martina Carnicelli: direttivo che risulta formato da Arianna Gambini (nella foto), Michael Chiocca, Filippo Franceschi, Simona Cammisa, Andrea Quilici, Cristina Santicchia e Marzia Franceschini. Il Consiglio ha poi proceduto alla nomina della figura del presidente e la scelta è ricaduta su Arianna Gambini.

“Assieme ai miei colleghi – afferma la neo presidente – abbiamo deciso di metterci in gioco con entusiasmo e spirito propositivo, consapevoli dell’impegno e delle responsabilità che ci attendono. I nostri obiettivi sono quelli di dare nuovo slancio al quartiere, sia dal punto di vista commerciale che dell’immagine. Negli ultimi anni, per varie ragioni, Sant’Anna ha subito un progressivo deterioramento che proveremo ad arrestare, cercando al contrario di invertire la rotta. Ai colleghi del quartiere diamo la nostra disponibilità al confronto: siamo pronti a parlare con tutti, per ascoltare e trovare strategie condivise”. Alla presidente Gambini e al direttivo del neonato Ccn le congratulazioni e i più sinceri auguri di un buon lavoro da parte del presidente e della direttrice di Confcommercio, Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini.