Passaggio della Campana. Giannecchini al posto di Abela

Giovedì scorso, a conclusione dell’anno rotariano 2024/2025 del Rotary Club Lucca, si è svolta, nel parco della Villa dell’Azienda Agricola La Badiola, la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana” tra la Presidente uscente Elisabetta Abela e il Presidente entrante Nicola Giannecchini. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, ha accolto anche il sindaco Mario Pardini, l’assessore regionale Stefano Baccelli, l’assessore comunale Remo Santini, i Presidenti dei Rotary Club provinciali, oltre a numerosi soci e loro ospiti, intervenuti per rendere omaggio all’importante lavoro svolto dalla Presidente uscente e per sostenere il nuovo mandato di Nicola Giannecchini.

Ad aprire la serata la Presidente Abela che ha ripercorso con un sentito discorso le numerose iniziative di carattere sociale, umanitario e culturale realizzate durante il suo anno di presidenza. Dopo la consegna di alcuni riconoscimenti rotariani ai collaboratori dell’anno, si è svolto lo scambio del collare e dei distintivi. Il neo Presidente Nicola Giannecchini, emozionato, ha preso la parola per ringraziare i soci della fiducia accordata, la Presidente Abela per il grande lavoro svolto, e per presentare il tema guida della sua annata, individuato nella parola “futuro”. Su questo tema – ha spiegato Giannecchini – si svilupperanno incontri, alcuni anche pubblici, con protagonisti intellettuali e opinionisti di rilievo nei campi della scienza, sociologia, filosofia, teologia e altre dottrine, per riflettere insieme sulle prospettive del nostro futuro. Il nuovo Presidente sarà affiancato da un Consiglio Direttivo composto da: Gualtiero Pachetti, Vicepresidente; David Ninci, Segretario; Antonio Maria De Pereda, Tesoriere; Michele Serafini, Prefetto; Rosaria Cardella, Marco Cattani, Giovanni Finucci, Domenico Fortunato, Consiglieri; Lodovica Giorgi, Presidente Incoming; Elisabetta Abela, Past President.