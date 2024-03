“Salvatores, dj set e concerti“. Il viaggio di Federico De Robertis tra live show e colonne sonore

Ha appena terminato di registrare le musiche per il prossimo film di Gabriele Salvatores “Napoli-New York“, ma intanto prepara due serate speciali a Lucca e Viareggio con il suo gruppo “Fede e gli Infedeli“, senza trascurare qualche dj set e i progetti di musica elettronica con il collettivo degli Underground Supporters. Inafferrabile come sempre, Federico De Robertis, spazia al solito tra mille progetti musicali solo apparentemente distanti tra loro. Il compositore e produttore lucchese, 62 anni a giugno, manco a dirlo, è in piena fase creativa.

Un periodo assai intenso...

"Sì, è un bel periodo – sorride – perché ho appena terminato le registrazioni delle musiche che ho composto per il nuovo film di Salvatores. Le abbiamo registrate nell’auditorium del Casinò di Sanremo con l’orchestra sinfonica di Sanremo e la direzione dello straordinario Maestro Federico Maria Sardelli. L’orchestrazione è di Girolamo Deraco".

Com’è stata questa collaborazione... sinfonico orchestrale?

"Entrambi sono stati bravissimi, mi hanno aiutato a portare in fondo la mia idea primaria, l’essenza molto sentimentale della mia musica e sono assai contento. Nel film ci sarà poi anche molta mia musica elettronica, naturalmente, oltre a brani di altri autori".

Quando esce il film di Salvatores “Napoli-New York“?

"Credo a settembre. Stanno terminando la post produzione. La musica comunque è a posto. Ho scritto anche una canzone insieme ad Alfonso De Pietro, registrata col mio gruppo “Fede e gli Infedeli“, che andrà nei titoli di coda della pellicola. Si intitola “Furastiere“ e in sostanza racconta la storia del film, ambientato nel secondo dopoguerra Una canzone dove si sommano le ritmiche della tamurriata napoletana con le batterie dello swing americano di quegli anni. Un incontro ideale tra i due mondi, come il viaggio che fanno i protagonisti".

Come sono nate queste musiche?

"Dalla lettura della sceneggiatura, come spesso mi accade con Gabriele. Anzi spesso con lui tutto inizia ancora prima, dal suo racconto a voce di quello che sarà poi il film. E così inizio a scrivere dei temi al buio e, se gli piacciono, poi rimbalzano nelle scene che lui gira e viceversa. Insomma un intreccio, uno scambio continuo fino alle immagini montate".

Questo grazie anche alla vostra sintonia ormai di lunga data. Quando avete iniziato a collaborare?

"Ormai siamo a dodici lavori insieme, credo, tra film e documentari. Abbiamo iniziato nel 1991 con Puerto Escondido...

Il film a cui tieni di più?

"Non è facile scegliere. Io sono innamorato di “Denti“, cui sono legatissimo. Anche perché ho introdotto alla musica per il cinema Teo Teardo, mio grande amico e soprattutto grande musicista".

Poi adesso si salta subito su altri progetti musicali...

"Certo. Ho in programma due appuntamenti speciali a Lucca e Viareggio con il mio storico gruppo “Fede e gli Infedeli“".

Di cosa si tratta?

"Il 16 marzo saremo al circolo “Ganz of Bicchio“ di Viareggio, dove proporremo tutto il nostro nuovo album “L’età dell’adolescenza“. Il 30 marzo invece saremo al Foro Boario a Lucca con uno show più articolato, a ingresso libero. Ho chiesto la collaborazione anche del collettivo Underground Supporters con cui collaboro".

Chi sono?

"E’ un collettivo di giovani musicisti, produttori e dj che opera fra Lucca e Berlino dal 2017: musica elettronica, declinata a seconda dell’artista, in forme diverse. Dal 2022 si sono costituiti anche come Agenzia di Promozione sociale, di cui sono presidente. Hanno organizzato il celebre “After della Notte Bianca” sul fiume Serchio e altri eventi come Volupta e Vault".

Come sarà l’evento del 30 marzo al Foro Boario?

"In quell’occasione sono previsti tre momenti distinti. Una prima parte della serata con musica elettronica live del collettivo, appunto, poi l’esibizione di “Fede e gli Infedeli“ con l’ultimo album e infine un dj set che andrà avanti dalla mezzanotte fino alle 2 di notte".

Ci sarà anche un assaggio delle musiche del nuovo film?

"Beh, al Foro Boario il 30 marzo ci sarà sicuramente una chicca, l’anteprima della canzone “Furastiere“ tratta dal film, con la partecipazione di Alfonso De Pietro. Ci tengo moltissimo...".

Qui sotto il qr code di “Amore anomalo”, il video di un singolo dell’ultimo album di “Fede e gli Infedeli“, prodotto da Coralis Video per la regia di Simone Rabassini