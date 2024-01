Saldi, partenza sprint. Assalto alle occasioni

Il brutto tempo di ieri – e che si ripeterà senz’altro oggi e anche domani, forse solo in mattinata – non è bastato a fermare il primo giorno di saldi invernali, che nonostante la pioggia di ieri, hanno attirato un buon numero di clienti. Giusto il tempo di finire gli acquisti dei regali di Natale, che ecco già i saldi invernali. Nonostante il periodo di blackfriday e varie iniziative da parte di brand e commercianti, per dei leggeri ribassi e promozioni nei periodi festivi, sembra che i saldi facciano gola un po’ a tutti.

Nella mattinata di ieri, nonostante la pioggia insistente e fastidiosa, cittadini e turisti non si sono tirati indietro, e muniti di ombrello sono partiti in ‘missione risparmio’, alla ricerca di quegli articoli che "possono sempre servire" e che potranno continuare ad indossare anche in primavera. Una buona occasione quindi, per togliersi qualche sfizio e riuscire ad acquistare buoni prodotti tenendo sempre d’occhio il portafoglio.

"E’ un po’ come se non aspettassero altro - dice una commessa di una nota catena di abbigliamento - Questa mattina, nonostante il tempo e la possibilità di acquistare online, sono venuti in molti. Acquistano perlopiù indumenti passe-partout, ma anche pigiami e maglie invernali che possono essere convenienti".

Sì, perché come parola d’ordine resta la convenienza. Si aspettano i saldi per fare acquisti mirati di prodotti utili e scontati al punto giusto: giacche invernali, cappotti da poter riutilizzare e scarpe.

"I saldi sono utili per risparmiare sui capi necessari, con un leggero impegno riesco a fare buoni acquisti per me e soprattutto per i miei figli", le parole di una cliente che approfitta degli sconti per accaparrarsi buoni capi ad un ottimo prezzo.

Resta comunque lo scoglio dei negozi online, che oltre ad aver anticipato la partenza degli sconti e delle promozioni riescono a rendere l’esperienza d’acquisto molto più veloce. Ma i commercianti non sembrano spaventati dalla concorrenza dell’online, sembrano molto fiduciosi che il weekend di festa, possa portare ancora passaggio nei negozi. Quindi la partenza col botto non sia stata puramente effimera ma che avrà un bel continuo.

Rebecca Graziano