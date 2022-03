Saccardi in visita alla eccellenze del territorio

"La Regione Toscana bussa alla porta di casa tua per ascoltare le tue richieste, conoscere nel dettaglio le peculiarità che ti contraddistinguono e analizzare direttamente sul posto gli scogli da affrontare ogni giorno nel tuo lavoro". Con questo spirito si è aperta la giornata di ieri della vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Stefania Saccardi, al centro dell’incontro istituzionale di Borgo a Mozzano sulla presentazione del Piano di Sviluppo Rurale 20212027, che non ha tralasciato di visitare alcune realtà produttive della Valle del Serchio.

Accolta di prima mattina a Barga dalla prima cittadina Caterina Campani, in compagnia di Francesca Romagnoli, assessore alle Politiche ambientali, e del consigliere Filippo Lunardi, ha potuto conoscere di persona piccole aziende, sebbene di particolare rilievo, del territorio. Lo ha fatto, toccando con mano le caratteristiche spesso “eroiche“ delle coltivazioni e delle produzioni presenti, osservando la qualità dell’accoglienza, semplice, familiare e al contempo curata nei dettagli, e ascoltando con attenzione ogni criticità le venisse sottoposta. Ad accompagnare sul territorio Stefania Saccardi c’era il consigliere regionale Mario Puppa, sempre più convinto che per conoscere e capire a fondo un luogo, sia importante viverlo direttamente e avvicinarlo con occhi e orecchie ben aperte. "Questa è la visione che cerco di perseguire - interviene Mario Puppa a margine degli incontri - . Quando porto qualche componente del governo della Regione nella nostra Valle, capisco quanto sia importante passare dalle parole alla conoscenza diretta, fatta del calore e dell’impegno ferreo delle persone, che lo trasmettono con entusiasmo e senza filtri agli ospiti".

Molto soddisfatti della visita anche il giovane allevatore e produttore Giordano Bonaccorsi, del caseificio di Filecchio che produce yogurt e prelibati formaggi di capra, Francesca Buonagurelli dell’agriturismo sulle colline di Catagnana “Il Benefizio“ e i gestori dell’altro agriturismo visitato “I Cedri“, sempre nel comune di Barga. Il clou della mattinata è stato, poi, l’incontro con i produttori al “Podere ai Biagi“ e il prelibato pranzo a base di prodotti tipici locali, organizzato dalle classi dell’Istituto Alberghiero Fratelli Pieroni.

Intanto, il salone delle feste di Borgo a Mozzano si andava riempiendo di addetti ai settori dell’agricoltura e della forestazione, oltre cento i presenti, pronti ad ascoltare e interloquire sui bandi attivi e su quelli in arrivo, per una programmazione di obiettivi e opportunità sviluppata sul Piano di Sviluppo rurale che arriverà fino al 2027. All’incontro, coordinato da Mario Puppa, sono intervenuti anche il sindaco di Borgo a Mozzano Andreuccetti e il presidente della Provincia Menesini. "Ottima impressione sia per l’accoglienza ricevuta sia per la grande partecipazione e la qualità degli interventi emersa nell’incontro - ha sintetizzato entusiasta Stefania Saccardi - . Grande il coinvolgimento del territorio e tante le idee e le valide indicazioni che mi sono giunte. Avrò cura di tenerle in seria considerazione nella futura programmazione regionale".

Fiorella Corti