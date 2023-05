Sabato scatta l’atteso “Ego Acqua Day“ Dalle 8.30 corsi gratuiti nella piscina

Nodo al fazzoletto per sabato quando scatterà l’attesissimo Ego Acqua Day. �Dalle 8.30 fino alle 17, con ingresso gratuito su prenotazione, sarà possibile scoprire e conoscere gli innumerevoli benefici dell’esercizio fisico in acqua, attraverso un vario programma di appuntamenti per il benessere della salute psico-fisica. Alle 8.30 il programma inizia con il Circuito Wellness per fare esperienza di un circuito di allenamento svolto in acqua, con attrezzi in acqua, proprio come in una palestra indoor. Alle 9.30 e alle 10�c’è spazio in corsia anche per momenti di Nuoto Wellness per chi voglia imparare a nuotare in sicurezza. Alle 11.15 si accendono le attività di Acquagym & Fun per un’ora di puro divertimento anti-stress, seguita dallo Special Acqua Training con un ospite d’eccezione a fare da trainer, l’atleta e massimo esperto del settore, presenter internazionale di acqua training, Diego Taddei. Si prosegue alle 14.30 con Acqua Maxi Circuito insieme alla squadra dei coach Ego e alle 15.30 conclude la giornata l’ora di Acquagym Surprise insieme al coach ospite Franco Pozzi, nuotatore e acqua fitness trainer. Per informazioni e prenotazioni scrivere o chiamare al 346 0843149.