Sabato in regalo la moneta del Settecento

Si avvicina a grandi passi il giorno dello straordinario regalo che Qn - La Nazione farà a tutti i lettori. Sabato 8 infatti, chi acquisterà una copia de La Nazione di Lucca riceverà in omaggio una moneta di colore dorato che riproduce la “Doppia“ del 1749 su una cui faccia è riportata l’arme della città “Lucensis Respublica” e – al centro dello stemma – la scritta “Libertas”. Moneta realizzata dalla sapiente maestria di Roberto Orlandi e dalla Zecca di Lucca presieduta da Alessandro Colombini. Un regalo in un giorno simbolico per Lucca: proprio l’8 aprile 1369 infatti veniva celebrata la liberazione dal dominio pisano. La moneta è resa possibile grazie a partner prestigiosi: "icP", "Concessionaria Lucar", Confcommercio, "Tarabori Agricoltura & Giardinaggio" e "Gruppo Giannecchini".