Rubano in un cantiere. Ma il furgone si incendia

Rubano nelle case prima ancora che siano finite di costruire. E’ successo nella zona industriale di Altopascio, in via dei Sandroni, a pochi metri dall’oasi del bacino lacustre del Sibolla. I ladri, nella notte tra giovedì e venerdì, si sono introdotti all’interno del cantiere aperto per la ristrutturazione di una abitazione privata, impadronendosi di vari utensili utilizzati nel settore dell’edilizia ma, soprattutto, della pavimentazione scelta dai proprietari e che i muratori avrebbero dovuto installare nel fabbricato. Materiale pesante ma i malviventi avevano progettato tutto, arrivando sul posto con un camioncino per caricare le mattonelle.

Evidentemente un occhio attento aveva osservato la situazione in precedenza. Però anche nei piani migliori qualcosa può andare storto. Dopo aver sfondato la recinzione con il furgone in questione, infatti, la banda ha spostato la merce sopra il veicolo. Poi però, probabilmente questo non è ripartito, forse per un guasto. O, forse, gli autori del blitz sono stati disturbati da qualcuno. Saranno le indagini a stabilirlo. Fatto sta che i soliti ignoti sono fuggiti in maniera precipitosa e il dato certo è che la sera successiva, quella di venerdì, alcuni passanti hanno notato il furgoncino completamente distrutto dalle fiamme, un incendio lo ha come "divorato". L’episodio assume i contorni del mistero. Sul posto si sono recati i carabinieri, la pattuglia Pronto Intervento della Polizia Municipale di Altopascio e, ovviamente i vigili del fuoco che hanno domato il rogo.

Ora scatteranno tutti gli accertamenti e le verifiche del caso per cercare di risalire ai responsabili. Saranno analizzate le immagini delle telecamere della videosorveglianza della zona.

Massimo Stefanini