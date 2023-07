Rsa Lucca, il Comune vuole rivedere il servizio

Residenze sanitarie assistenziali, il Comune avvia un percorso esplorativo per la rivedere e garantire il servizio. Nell’ultima giunta comunale è stata approvata una delibera che dà il via a una revisione complessiva della residenzialità e semi – residenzialità per anziani non autosufficienti in attesa del passaggio delle funzioni alla Zona distretto della Piana di Lucca – Asl Toscana Nord Ovest.

Verrà formato un gruppo di lavoro specifico che – attraverso una consultazione di mercato – acquisirà le proposte da parte degli operatori economici di settore per superare strutturalmente le ben note criticità delle residenze sanitarie assistenziali comunali. Alcune delle rsa di Lucca sono ospitate in edifici storici e hanno bisogno di notevoli investimenti per rientrare nei sempre più severi criteri di accreditamento imposti dalle leggi regionali e nazionali.

"Il problema delle strutture che ospitano le nostre Rsa è noto da anni e rappresenta una criticità rimandata al futuro dalle passate amministrazioni – afferma il vice sindaco e assessore al sociale Giovanni Minniti – l’amministrazione Pardini è impegnata in un percorso più ambizioso che dia soluzioni definitive in un settore così delicato e importante per i nostri cittadini. Servono investimenti importanti e il Comune, oltre alle risorse proprie e alla progettualità per partecipare ai bandi di finanziamento, intende utilizzare le potenzialità e l’esperienza di operatori privati del settore".