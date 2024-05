Rotoloni Regina in altri 5 Paesi

Regina, il marchio più famoso del Gruppo Sofidel – uno dei leader mondiali nella produzione di carta tissue per uso igienico e domestico – e commercializzato in più di 30 Paesi, annuncia il lancio della carta igienica Rotoloni Regina alla Grande Distribuzione Organizzata in cinque Paesi europei: Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Ungheria e Romania. In Italia, i Rotoloni Regina sono entrati a far parte della storia del costume e della pubblicità fin dagli anni ‘90 grazie al tormentone “I Rotoloni che non finiscono mai”. La loro introduzione sul mercato ha anche rappresentato l’invenzione di una nuova categoria merceologica Nielsen, quella dei Maxi Rotoli. Oggi, Regina è il secondo brand di carta tissue in Europa in termini di valore annuo delle vendite. Oltre all’Italia, il brand è in 23 Paesi in Europa con carta igienica, asciugatutto, tovaglioli, fazzoletti e asciugamani.