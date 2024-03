Ross Roys alla consolle. E’ in arrivo anche il nuovo singolo Hallo

Belle novità musicali per la dj toscana Ross Roys. Il 23 marzo sarà in console con altri colleghi protagonisti della scena techno e tech house al Joia di Lammari. Ed è in arrivo un nuovo singolo importante per questa artista, “Hallo”.

E’ il primo disco del 2024 per Ross Roys, un disco che segue i buoni risultati ottenuti nel 2023 con brani come “Anymore” ed “After Time”. Non è tutto: sul suo canale Soundcloud è disponibile un set potente, chiamato Hard Noise. Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l’amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno/tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza. Vive a Luni, un piccolo paese in provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Al Supersonic Club a Lucca ha diviso la console con Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi.