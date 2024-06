Rondò via Città Gemelle. I lavori andranno avanti fino alla fine di agosto

Procede il cantiere della nuova rotatoria di viale Città Gemelle, una delle porte d’ingresso della città. In questi giorni gli operai stanno sistemando i sottoservizi e già dalla prossima settimana sarà in funzione la sagoma della nuova rotatoria realizzata con spartitraffico mobili in plastica e in cemento. Sarà quindi tolto l’impianto semaforico. “I lavori – fa sapere l’assessore Nicola Buchignani – per la realizzazione degli elementi fissi andranno avanti fino alla fine di agosto quando avremo completato l’aiuola centrale con nuovo impianto di illuminazione, le corsie di entrata-uscita e i nuovi passaggi pedonali più ampi, protetti con le aree verdi“.