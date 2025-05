Il robot entra in azione al San Luca, la chirurgia che abbraccia il futuro. Incontro con i cittadini

Lucca, 14 maggio 2025 – Il San Luca sempre più robotizzato, per offrire un’ampia gamma di interventi chirurgici all’avanguardia. “Il robot incontra Lucca”. E’ questo il titolo dell’incontro divulgativo sulle nuove tecniche chirurgiche robotiche in programma sabato 24 maggio dalle 9 alle 12 all’ospedale San Luca. Sono previsti in contemporanea un evento nella sala Sesti al terzo piano (con collegamento e possibilità di partecipare anche dalla sala Menesini al piano “meno uno”) e una simulazione con il robot “Da Vinci” nella hall al piano terra dell’ospedale.

L’obiettivo è quello di mettere in evidenza che i pazienti che afferiscono al San Luca possono beneficiare degli interventi chirurgici più all’avanguardia, con l’ausilio delle tecnologie più innovative presenti sul mercato. In questo caso dell’ormai noto robot, del cui utilizzo i professionisti presenti all’ospedale di Lucca sono già da tempo ampiamente formati ed esperti, nei rispettivi ambiti specialistici. Durante l’incontro in sala Sesti, dopo il saluto delle autorità, è prevista un’introduzione del direttore della Chirurgia generale di Lucca e dell’intero Dipartimento aziendale delle specialità chirurgiche Andrea Carobbi. Parleranno poi tre professionisti che da tempo, in varie sedi, eseguono interventi anche di grande complessità con l’ausilio del robot: il chirurgo generale Giacomo Antonelli, il direttore della Ginecologia e ostetricia di Lucca Gian Luca Bracco e il direttore dell’Urologia di Lucca Carlo Sepich.

Verrà quindi lasciato ampio spazio per la discussione, con possibilità di intervenire da parte dei cittadini e dei medici di medicina generale, che potranno interagire con i professionisti lucchesi per capire qualcosa di più sulle attuali novità ma anche sulle prospettive future della chirurgia, un settore in continua e rapida evoluzione. La cittadinanza è quindi invitata a partecipare, sia all’incontro con i medici sia alla simulazione che verrà effettuata nella hall dell’ospedale, grazie alla presenza di personale tecnico qualificato, per far capire i vantaggi di queste tecniche moderne.