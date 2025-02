Operazione chirurgica innovativa per salvare un paziente con un grave quadro cardiaco

Perugia, 10 febbraio 2025 – Un intervento innovativo è stato realizzato all'ospedale di Perugia, grazie alla collaborazione tra cardiochirurghi e cardiologi, su un uomo di 85 anni, paziente con una complessa condizione cardiaca che necessitava di un approccio multidisciplinare. L'intervento ha avuto luogo nella sala ibrida dell'ospedale e la delicata operazione è stata eseguita con successo. Il paziente, che soffriva di una grave insufficienza cardiaca associata a problemi coronarici, disfunzione a carico della valvola aortica e mitralica, ha ricevuto un trattamento personalizzato, che ha previsto l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. L'approccio integrato tra le due specializzazioni ha reso possibile un intervento mirato e altamente efficace, che ha ridotto notevolmente i rischi per il paziente anziano che vista la complessità non poteva affrontare un intervento tradizionale. Le due equipe sono, quindi, intervenute nella stessa seduta, prima con l'impianto percutaneo della valvola aortica, subito dopo con la sostituzione in minitoratocomia della valvola mitralica.

Il dottor Marcello Bergonzini, direttore della cardiochirurgia e il dottor Rocco Sclafani, direttore facente funzioni della cardiologia hanno dichiarato in una nota dell'ospedale: «La combinazione delle due tecniche è stata vincente nella riduzione del rischio operatorio e nel successo procedurale, nell'ottica di una medicina sempre più individualizzata e mirata alle esigenze del paziente. Questo caso rappresenta l'ennesima dimostrazione che la sinergia delle competenze è fondamentale nella medicina moderna. Vogliamo anche ringraziare tutta l'equipe infermieristica e tecnica che ha collaborato al successo». Dell'equipe hanno fatto parte anche il dottor Salvatore Notaristefano, cardiologo, e il dottor Simone Perticoni, cardiochirurgo, con l'assistenza anestesiologica del dottor Mattia Meattelli. Il paziente, che si trova attualmente in fase di recupero al proprio domicilio, ha ricevuto un trattamento post-operatorio all'avanguardia e continuerà a essere monitorato nei prossimi giorni dal team medico. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, hanno commentato - nella nota - che «questo intervento dimostra l'impegno continuo nell'offrire cure di alta qualità, impiegando l'expertise dei nostri professionisti sanitari in un approccio collaborativo. La sinergia tra cardiochirurgia e cardiologia è essenziale per il successo di trattamenti innovativi, soprattutto per i pazienti più anziani, e ci rende orgogliosi dei risultati ottenuti».