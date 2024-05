Rivoluzione nei parcheggi. Ecco i provvedimenti di Metro

La tappa del Giro di Italia comporta anche delle modifiche al servizio dei parcheggi getito da Metro srl.

Vediamo il dettaglio.

Parcheggio Palatucci. Sarà possibile raggiungere il parcheggio fino alle ore 14, con uscita verso la zona di Sant’Anna sempre possibile. Parcheggio Cittadella. Sarà possibile accedere al parcheggio Cittadella, compreso il multipiano nel retro, fino alle ore 14 con possibilità di uscita verso la zona di Sant’Anna senza alcun limite. Parcheggio Stazione. Si potrà accedere al parcheggio, la cui capienza è stata recentemente ampliata fino a 600 posti auto, fino alle ore 11, con possibilità di uscita solo al termine dell’evento. Parcheggio Mazzini. Sarà possibile parcheggiare a qualsiasi orario nel parcheggio coperto Mazzini.

Vietata la sosta nei parcheggi di viale Regina Margherita, piazzale del Risorgimento, viale Cavour, piazzale Umberto I e Carducci a partire dalle ore 20 del 7 maggio e fino alle 24 dell’8 maggio; nei parcheggi di viale Giusti, via Mazzini, via Montegrappa e piazza Curtatone a partire dalle ore 20 di stasera, 7 maggio, e fino alle 21 di domani sera; nei parcheggi di via Borgo Giannotti (tra via dei Salicchi e via Passaglia), via Passaglia (tra via Borgo Giannotti e via M. Civitali), piazzale Martiri della Libertà (nei posti a sud della rotatoria), viale Carlo Del Prete, piazzale Boccherini a partire dalle ore 8 dell’8 maggio, fino a fine evento.

Sarà inibito l’accesso ai parcheggi di piazzale Martiri della Libertà, viale Carlo Del Prete, piazzale Boccherini e viale Luporini a partire dalle ore 14 di domani, mercoledì 8 maggio, fino a fine evento; ai parcheggi Carducci, viale Cavour, piazzale del Risorgimento, piazzale Umberto I, viale Regina Margherita e piazza Curtatone dalle ore 5 alle ore 24 di domani; al parcheggio di viale Giusti dalle ore 5 alle 21 sempre di donani; ai parcheggi Stazione, via Mazzini e via Montegrappa dalle ore 11 alle ore 21 di domani e ai parcheggi di corso Garibaldi e via del Peso dalle 5 alle ore 24 di domani.