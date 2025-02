Ritorna Fantozzi . È la “tragedia“ più divertente

Terzo titolo del cartellone di Prosa del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, va in scena “Fantozzi. Una tragedia”, l’attesissimo spettacolo che porta in scena avventure e disavventure dell’impiegato più famoso della storia del cinema. Tre le recite in programma: venerdì 7 e sabato 8 febbraio alle ore 21, e domenica 9 febbraio alle 16.

Lo spettacolo, una produzione del Teatro Stagione di Genova, è firmato per la regia da uno dei più acclamati registi italiani, Davide Livermore, e vede protagonista Gianni Fantoni, l’attore che ha letteralmente ereditato la maschera scenica di Paolo Villaggio portando a compimento un sogno che coltivava da anni, quello di portare finalmente a teatro il ragionier Ugo Fantozzi attingendo direttamente dai testi di Villaggio che hanno preceduto i film per creare una drammaturgia originale firmata dallo stesso Fantoni insieme a Livermore, Andrea Porcheddu e Carlo Sciaccaluga.

Fantozzi, la moglie Pina, la figlia Mariangela, i colleghi Filini, Calboni, la signorina Silvani, l’Onorevole Cavaliere Conte Catellani – interpretati da Gianni Fantoni, Paolo Cresta, Cristiano Dessì, Lorenzo Fontana, Rossana Gay, Marcello Gravina, Simonetta Guarino, Ludovica Iannetti, Valentina Virando - sono tessere di un mosaico, sono maschere di una rinnovata commedia dell’arte, con cui Paolo Villaggio ha dato voce a una categoria umana oscillante tra opportunismo e cattiveria, tra piaggeria e violenza, tra disincanto e feroce arrivismo.

"Nel corso di circa quarant’anni – scrive Gianni Fantoni nelle sue note allo spettacolo -, nei confronti del Ragionier Ugo Fantozzi sono passato da pubblico generico a fan, poi imitatore e infine “erede”, designato da Paolo Villaggio stesso. Villaggio scrittore è stato di gran lunga più solido e longevo del Villaggio comico e, se avete presente la carriera che ha messo insieme in circa 50 anni di attività tra cinema e tv, potete fare la stima del valore di ciò che ha pubblicato, soprattutto nei primi tre libri di Fantozzi. Gli scritti di Paolo Villaggio sono un vero e proprio unicum. Noi, per questo spettacolo, abbiamo semplicemente attinto alla sorgente, da quei portentosi racconti originari".