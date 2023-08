Ritiro Tesserini Venatori, Da Lunedì Attivo lo Sportello al Comune di Lucca

Da lunedì all’Ufficio SUAP del Comune inizierà l’attività di ritiro e consegna dei tesserini per la stagione venatoria 20232024. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì in orario 8.30-12.30 fino alla fine di settembre. Nello stesso orario, in collaborazione con le associazioni venatorie del territorio, sarà attivo uno sportello dedicato al mondo della caccia e all’informazione ed educazione venatoria ed ambientale. Eventuali cambiamenti di giorno da richiedere a 0583-428237, 428213, 428243, 428257, 428238.