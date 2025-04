Rissa di sabato sera in piazza Grande ”Sicurezza, fallimento della giunta”

"L’ennesimo tranquillo sabato sera di paura nel centro storico di Lucca con risse ed episodi vandalici non può che testimoniare, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, il fallimento totale dell’amministrazione Pardini in campo di sicurezza e politiche sociali". Lo dice Vincenzo Alfarano, capogruppo Pd in consiglio comunale; secondo cui "nonostante il cambio di assessore, la musica è rimasta esattamente la stessa: l’amministrazione che si era presentata come risolutrice dei problemi della sicurezza cittadina, anche emanando una inutile ordinanza anti-bivacco, ha perso ormai totalmente il controllo della città e di quanto accade".

Alfarano, poi, chiede: "A cosa è servita l’epurazione dell’ assessore Minniti, trattandosi in modo sempre più evidente di un diktat imposto al Sindaco da parte di rappresentanti regionali della sua coalizione, quando nulla assolutamente è cambiato. Era sceso in campo l’estate scorsa, insieme al Sindaco ed all’attuale vicesindaco, addirittura il Presidente del Consiglio Comunale, parlando di “misura colma” ed annunciando un Consiglio Comunale straordinario sulla sicurezza, di cui, come di tante promesse dell’attuale maggioranza, si sono perse le tracce. Forse, con meno presunzione, la Giunta potrebbe aprire un vero tavolo di confronto con la minoranza ed i cittadini che non si sentono più sicuri e, dato il fallimento totale delle sue politiche (o della sua inerzia), il Sindaco potrebbe pensare di investire in nuove assunzioni nella municipale e nuovi strumenti di sicurezza anche in periferia, come più volte richiesto da minoranza e cittadini".

Secondo Alfarano, però, "tutto questo non basterà se per quanto speso in sicurezza non si decide di investire in cultura e luoghi di formazione ed aggregazione, luoghi di una cultura che crea comunità e legami sociali, di cui la nostra città è estremamente povera e che questa amministrazione intende ulteriormente tagliare. La città non ha bisogno di più sceriffi o sedicenti tali (comunque non in grado di portare avanti i loro presunti scopi), ma di spazi deputati alla creazione di un nuovo tessuto sociale e di opportunità, soprattutto per le nuove generazioni".