Riscoprire i borghi. Evento a Montecarlo

Montecarlo sarà tra i borghi toscani protagonisti della caccia ai Tesori Arancioni, organizzata grazie al Touring Club in tutta Italia domenica 6 ottobre. In particolare in paese si terrà un evento in costume d’epoca, che lo inserirà fra i 14 centri coinvolti nella più grande caccia al tesoro in contemporanea mai vista in Italia. La Caccia ai Tesori Arancioni, del Touring Club Italiano è un modo per invitare a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra del nostro Paese, attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione. Arrivato alla sua quinta edizione, l’evento coinvolge 100 comuni in tutta Italia, da nord a sud, pronti ad accogliere migliaia di visitatori in un percorso a sei tappe che svela la più profonda e autentica identità del territorio e delle comunità che lo abitano.

Un viaggio unico, ispirato dalla visione che contraddistingue il Touring da 130 anni: riscoperta e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio italiano, da tutelare e promuovere. Montecarlo sara protagonista di uno speciale evento in costume storico, così da permettere a tutti di immergersi, in modo inedito, nelle tradizioni e nella cultura del paese della Piana, che conta secoli di storia. Nato come castello di difesa del territorio lucchese, presidio verso l’entroterra da cui arrivavano i fiorentini, fu così chiamato nel medioevo in onore dell’imperatore Carlo V, che liberò Lucca dalla dominazione Pisana. Nel 1432 poi Montecarlo, durante la guerra fra Lucca e Firenze, venne conquistato dalle truppe gigliate e rimase in mano ai fiorentini praticamente fino all’Unità d’Italia, per poi conquistare la sua indipendenza negli anni della modernità.

In Toscana saranno coinvolti nell’iniziativa anche Comuni vicino al nostro territorio, come Collodi. Altre cacce si svolgeranno a Fosdinovo (MS) e Monteverdi Marittimo (PI), mentre a Bagnone (MS), Casole D’Elsa (SI), Santa Fiora (GR) e Sinalunga (SI), Casciana Terme Lari (PI) e Vicopisano (PI).