Riqualificazione. Presentato il progetto

Un milione di euro per la riqualificazione del campo sportivo di Villa Basilica che diventerà un polo sportivo polifunzionale a disposizione di tutta la comunità. L’amministrazione comunale ha partecipato al bando “Sport e periferie“ promosso dal Ministero dello Sport presentando un progetto di riqualificazione globale della struttura: un piano ambizioso, volto anche a ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale attraverso l’attività sportiva. Il costo dell’opera ammonta a oltre 1 milione di euro: il Comune villese ha messo a disposizione oltre 300mila euro mentre la restante somma sarà finanziata dal Ministero, in caso di accoglimento.

"Abbiamo voluto partecipare al bando ministeriale - spiegano il sindaco Elisa Anelli e il vicesindaco Giordano Ballini (insieme nella foto) - . Se il nostro progetto sarà accolto, avremo l’occasione di incidere in maniera significativa sul settore sportivo. Grazie ai finanziamenti, infatti, saremo in grado di realizzare una nuova struttura polifunzionale, moderna, sicura e inclusiva che potrà accogliere diverse discipline, di squadra e individuali, che porteranno un netto beneficio a tutta la nostra comunità".

Prevista una rigenerazione generale dell’impianto sportivo e comprenderà anche interventi negli spogliatoi e nei locali del bar, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche in tutta l’area. Il manto da gioco, attualmente in erba naturale, sarà sostituito con altro di nuova generazione. In programma la realizzazione di un ulteriore campo sportivo polifunzionale con fondo in resina dove sarà possibile giocare a pallacanestro, volley, calcetto e tennis e illuminazione dedicata. Gli spogliatoi esistenti saranno riqualificati con interventi di efficientamento energetico.

Ma. Ste.